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15 Жовтень 2019, Київ 14:07
Новини | Політика

Суд у Росії скоротив термін ув’язнення українцю, засудженому у справі про шпигунство

Російські силовики затримали Костянтина Давиденка у лютому минулого року

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Верховний суд Росії 15 жовтня знизив термін покарання з десяти з половиною років до семи років колонії суворого режиму громадянину України Костянтинові Давиденку, засудженому за звинуваченням у шпигунстві в анексованому Криму, повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією російського державного агентства ТАСС, засідання проходило в закритому режимі у зв’язку з наявністю в справі матеріалів із грифом «секретно». Суд оголосив тільки резолютивну частину рішення.

Раніше в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат зазначила, що з урахуванням того, що Давиденко визнав провину, вона вважає вирок «надмірно суворим» і сподівається, що апеляційний суд його пом’якшить.

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Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 6 червня засудив до десяти з половиною років ув’язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого російські силовики затримали в Сімферополі за звинуваченням у шпигунстві у лютому минулого року.

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