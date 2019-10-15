Суд у Росії скоротив термін ув’язнення українцю, засудженому у справі про шпигунство

Верховний суд Росії 15 жовтня знизив термін покарання з десяти з половиною років до семи років колонії суворого режиму громадянину України Костянтинові Давиденку, засудженому за звинуваченням у шпигунстві в анексованому Криму, повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією російського державного агентства ТАСС, засідання проходило в закритому режимі у зв’язку з наявністю в справі матеріалів із грифом «секретно». Суд оголосив тільки резолютивну частину рішення.

Раніше в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат зазначила, що з урахуванням того, що Давиденко визнав провину, вона вважає вирок «надмірно суворим» і сподівається, що апеляційний суд його пом’якшить.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 6 червня засудив до десяти з половиною років ув’язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого російські силовики затримали в Сімферополі за звинуваченням у шпигунстві у лютому минулого року.