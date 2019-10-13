Голова МЗС про обмін: процес перебуває у вирішальній стадії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що підготовка нового обміну між Україною і Росією перебуває у вирішальний стадії.

«У цих процесах кожне сказане слово завжди може зіграти драматичну роль. І я просто намагаюся не говорити ні про дати, ні про кількість обміну, ніяких не давати даних. Тому що дійсно доля кожної конкретної людини, яка сидить за ґратами, може вирішитися просто неуважно сказаним словом. Саме тому я хочу сказати, що цей процес перебуває у вирішальній стадії. Але ні скільки людей, ні дати, вибачте, я не можу вам сказати», – сказав Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він наголосив, що цей обмін буде значно складнішим за попередні.

«Він складається з декількох груп людей… Скажемо так, три групи людей, які ми хочемо обміняти», – сказав міністр.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

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Також до Києва повернулися 11 політв’язнів. Серед звільнених були Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші.

Україна в рамках обміну видала Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​