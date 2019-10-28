П’ятьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії до Криму – адвокат

П’ятьох фігурантів другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в кримське СІЗО №1 міста Сімферополя, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Днями ще п’ятеро фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя – це Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газієв і Яшар Муедінов», – розповів адвокат.

Раніше Білял Аділов заявив про сухе голодування «у зв’язку з жахливими умовами утримання в СІЗО».

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».