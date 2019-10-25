У Ризі відбулася акція на підтримку кримських татар і фігурантів «справ Хізб ут-Тахрір»

У столиці Латвії Ризі 25 жовтня пройшла акція на підтримку українських політв’язнів, утримуваних в Росії, повідомила на сторінці у Facebook латвійська активістка Тетяна Єлгава (Лазда). За її словами, акція відбулася біля посольства Росії в Латвії.

Зокрема, присутні тримали в руках плакати з портретами фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір» і скандували «Свобода і справедливість для кримських татар», «Латвія і Україна разом», «Росія вбиває» тощо.

За даними офісу українського омбудсмена, Росія утримує щонайменше 110 громадян України на своїй території і анексованому Криму.

Після анексії на півострові почастішали випадки переслідування кримських татар з боку підконтрольної Росії місцевої влади і російських силовиків. Про це не раз заявляли лідери кримськотатарського народу. Наймасовішими стали затримання, арешти та судові процеси в рамках так званих «справ Хізб ут-Тахрір».