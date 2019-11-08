Видання The New York Times змінило фото з картою України без Криму

Американське видання The New York Times, яке опублікувало раніше статтю про українського бізнесмена Ігоря Коломойського з картою України без Криму, виправило зображення.

Тепер на ілюстрації колір материкової України і Криму однакові, але півострів відділений пунктиром.

Після публікації в The New York Times статті з картою, в якій Україна значилася без Криму, українське посольство у Вашингтоні закликало американське видання виправити помилку.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».