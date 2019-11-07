Українське посольство в США закликало NYT прибрати зі статті карту України без Криму

Українське посольство у Вашингтоні закликало американське видання The New York Times, яке опублікувало карту України без Криму, виправити помилку. Про це йдеться в повідомленні українського диппредставництва у фейсбуці.

«Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України і не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Американське видання знову використало карту з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України у одній зі своїх останніх статтей – «A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan». Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим – це Україна! Помилка має бути виправлена», – йдеться в повідомленні.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».