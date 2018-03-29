Нацрада не перевірятиме «UA: Перший» і СТБ за показ карти України без Криму – Костинський

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 29 березня ухвалила рішення не проводити позапланові перевірки телеканалів СТБ і «UA: Перший» за оприлюднення в ефірі карт України без анексованого Росією Криму. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів член Нацради Сергій Костинський.

«Ми дійсно ініціювали внесення питання про перевірку на порядок денний і хотіли зрозуміти, чи дійсно тут є заклики до невизнання територіальної цілісності України. Відбулася дискусія, в ході якої телеканалам вдалося показати позицію, що це була технічна помилка. Фахівці, причетні до помилки, були покарані. На СТБ була звільнена людина, на «UA: Перший» четверо фахівців отримали догани», – сказав Костинський.

За його словами, особисто він голосував за те, щоб провести перевірку.

«Таке рішення було б знаковим для індустрії – що це питання є принциповим. Було важливо призначити перевірки, тому що Крим – це таке питання, через яке не можна переступати. Але я розглядаю це питання і в більш глобальному дискурсі. Сподіваюся, що сьогоднішня дискусія була значущою. Те, що перевірка не відбулася, ще не означає, що її не буде щодо інших каналів, які покажуть карту України без Криму», – додав Костинський.

У вечірньому випуску новин на телеканалі «UA: Перший» 16 березня в прямому ефірі сталася, за інформацією телеканалу, «технічна помилка», в результаті якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. На карті була показана територія країни без півострова Крим. Деякі користувачі соціальних мереж висловили обурення через це. Пізніше на телеканалі вибачилися і назвали інцидент технічною помилкою.

Український телеканал СТБ 16 березня 2018 року в програмі «Холостяк» продемонстрував карту України без Криму.