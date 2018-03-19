Аласанія заявив, що не буде «здавати» імена причетних до появи карти України без Криму

Суспільний мовник не буде «здавати» імена причетних до зображення в ефірі телеканалу «UA:Перший» карти України без анексованого Росією Криму, заявив голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія в коментарі «Громадському радіо».

18 березня віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко зазначив, що не вважає випадковістю зображення карти України без Криму в ефірі «UA:Першого» та СТБ.

«Мені прикро, що посадовці так само ідуть за натовпом і займаються популізмом. Прізвища щоби що? Він хоче чого? Розп’яти, розвести багаття, щоб спалити людину, чи що він хоче? Він ніякого стосунку не має до суспільного мовника. Суспільний мовник є незалежним і жодного втручання у свої справи ми не потерпимо. Якщо прийде до нас компетентний орган, захоче провести слідство – він отримає всю допомогу… Ми не будемо здавати людей назовні. Це неправильно. Люди мають знати, що вони захищені», – сказав Аласанія.

16 березня в ефірі телеканалів «UA:Перший» та СТБ з’явилися зображення карти України без Криму. Обидва ЗМІ вибачилися і заявили, що трапилися помилки.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».