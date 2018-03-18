Кириленко про Україну без Криму на телеканалах: не вірю в такі технічні помилки

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що не вважає випадковістю зображення карти України без Криму в ефірі телеканалів «UA:Перший» та СТБ.

«Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів [Володимира] Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища», – написав Кириленко у Twitter.

16 березня в ефірі телеканалів «UA:Перший» та СТБ з’явилися зображення карти України без Криму. Обидва ЗМІ вибачилися і заявили, що трапилися помилки.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».