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06 листопада 2019, Київ 15:22
Новини | Політика

Міжнародні гідрографічні організації вилучили російські навігаційні карти на води України зі своїх каталогів

Азовське море, військовий ВМС України (ілюстративне фото)

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Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) повідомили про вилучення російських карт зі своїх каталогів задля гарантування безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях, заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Ми вдячні міжнародному співтовариству за підтримку України. Анексія Криму, незаконне будівництво та експлуатація мосту у Керченській протоці – ці дії Російської Федерації не тільки порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а й створюють загрози у гарантуванні безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях. Ми сподіваємось на подальшу увагу всіх країн світу до цієї проблеми», – сказав міністр.

/**/ /**/ Як відбувається сьогодні морське україно-російське протистояння?
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У Мінінфраструктури також процитували керівника Гідрографічної служби Великобританії Тіма Лоува, який зазначив, що Сполучене Королівство і його партнери з ЄС не визнають незаконної анексії Криму Росією.

«Гідрографічна служба Сполученого Королівства є агенцією, що підпорядковується урядові Сполученого Королівства та дотримується політичного курсу, який ґрунтується на курсі ЄС щодо невизнання контролю Росії над Кримом…Політика уряду Сполученого Королівства залишиться незмінною після виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу», – сказав Тім Лоув.

У липні Держгідрографія звернулася до Великої Британії, Норвегії та Міжнародної гідрографічної організації допомогти вилучити російські карти на українські води з міжнародного обігу. У відомстві розповіли, що Росія незаконно виробляє морські навігаційні карти на територію України, створюючи загрозу мореплавства в Чорному та Азовському морях, та продає ці карти через компанії Британії та Норвегії. У Держгідрографії зазначали, що випускають та продають повну колекцію карт у зоні своєї юрисдикції.

Попри анексію Криму та відсутність делімітації територіального моря між Україною та Росією, до території України в її міжнародно визнаних кордонах належать внутрішні води і територіальне море, розташоване вздовж Криму, яке є тимчасово окупованою територією України.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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