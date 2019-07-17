Держгідрографія просить Британію і Норвегію допомогти вилучити російські карти на українські води

Держгідрографія просить Велику Британію, Норвегію та Міжнародну гідрографічну організацію допомогти вилучити російські карти на українські води з міжнародного обігу.

У відомстві розповіли, що Росія незаконно виробляє морські навігаційні карти на територію України, створюючи загрозу мореплавства в Чорному та Азовському морях, та продає ці карти через компанії Британії та Норвегії.

У Держгідрографії зазначили, що випускають та продають повну колекцію карт у зоні своєї юрисдикції.

«Таке перекриття може призвести до технічних помилок у навігаційному обладнанні суден та призвести до загибелі моряків. Крім цього, такими діями Росія забирає частину українського ринку збуту карт, завдаючи шкоду національним інтересам країни», – заявили в Держгідрографії.

Очільник відомства Олександр Щипцов запевнив, що найближчим часом українська сторона позиватиметься до Росії в Міжнародному суді в нідерландській Гаазі з приводу захоплення майна в анексованому Росією Криму.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Води навколо Криму Росія називає своїми.