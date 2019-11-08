«Знаковий день» – в МЗС прокоментували рішення суду в Гаазі щодо позову України проти Росії

В Міністерстві закордонних справ привітали рішення Міжнародного суду в Гаазі щодо юрисдикції позову України проти Росії через порушення міжнародних конвенцій в анексованому Криму.

Речниця міністерства Катерина Зеленко в низці дописів у твітері назвала рішення суду «знаковим днем для України».

«Як наслідок сьогоднішнього рішення, Україна готова представляти свою справу по суті перед МС ООН. Наступним кроком очікується встановлення Судом дедлайну для подання Російською Федерацією контрмеморандуму», – заявила Зеленко.

Вона також нагадала про інші рішення міжнародних інстанцій на користь України.

«Сьогоднішнє рішення – це лише одна із ряду перемог для України, включаючи Наказ #ITLOS від 25 травня 2019 і Наказ МС ООН про тимчасові заходи від 19 квітня 2017. Впевнено рухаємось далі!» – написала речниця МЗС.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляла Україну на суді в Гаазі, зазначила раніше 8 листопада, що рішення суду про підсудність йому позову України проти Росії, дозволить уперше в історії притягнути Кремль до відповідальності в міжнародному суді.

Міжнародний суд ООН в Гаазі 8 листопада дійшов висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Криму.