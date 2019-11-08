Bellingcat знайшла фейкові паспорти офіцерів ГРУ, включно з «Бєсом»

Розслідувальна група Bellingcat виявила в російських базах даних паспорти, видані на вигадані імена колишньому офіцеру ГРУ Ігорю «Бєсу» Безлеру, який брав активну участь в анексії Криму та війні на сході України, і його колезі Олегу Іванникову, який, за версією Bellingcat, причетний до катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» поблизу Донецька.

Bellingcat не вперше вдається продемонструвати, як ГРУ нехтує безпекою своїх співробітників, оформляючи їм паспорта з номерами, що йдуть поспіль, в одних і тих самих відділеннях Федеральної міграційної служби Росії (ФМС). Вперше про це стало відомо у вересні 2018 року, коли під час розслідування отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері були опубліковані копії внутрішніх документів ФМС про видачу російських паспортів «Олександру Петрову» і «Руслану Боширову».

Номери паспортів, видані їм у 2009 році, відрізнялися кількома цифрами і були видані тим самим відділенням ФМС. При цьому, в базі даних громадян Росії не було вказано ніяких відомостей про колишні російські або закордоні паспорти «Петрова» і «Боширова» – замість цього запис про паспорт «Петрова» супроводжувалася позначкою «відомостей не давати» і номером телефону, який належав Міністерству оборони.



Згодом саме ця інформація дозволила Bellingcat, російському виданню The Insider, Радіо Свобода та іншим ЗМІ довести, що за вигаданими іменами «Петрова» і «Боширова» ховаються російські розвідники Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.



Bellingcat тоді вдалося з’ясувати, що паспорт, що різнився у кількох цифрах у номері, був виданий тим самим відділенням ФМС російському полковнику Едуарду Шішмакову, заочно засудженому в Чорногорії за підготовку державного перевороту в цій країні в 2016 році. Втім, паспортний стіл, про який йшла мова в цих розслідуваннях, використовувався не тільки для видачі паспортів офіцерам ГРУ – в ньому, наприклад, отримував російський закордонний паспорт французький актор Жерар Депардьє.

Крім Депардьє, Чепіги та Мишкіна, а також організатора перевороту в Чорногорії, за схожою схемою видавалися паспорти російським найманцям з «ПВК Вагнера», яких, як вдалося з’ясувати журналістам, Міністерство оборони Росії відправляло для участі у військових діях в Сирії. Про це в січні 2019 року повідомляло Служба безпеки України, інформацію якої вдалося підтвердити з незалежних джерел Bellingcat, Радіо Свобода та іншим ЗМІ.



Тепер, використовуючи одну з доступних для покупки в Росії баз даних про авіаперельоти, Bellingcat вдалося дізнатися про паспорт на вигадане ім’я, виданий одному з найвідоміших учасників війни на сході України, командиру угруповання, що називало себе «Народним ополчення Донбасу», Безлеру Ігорю Миколайовичу, відомому також за позивним «Бєс».

Українська влада звинувачуєь Безлера у викраденнях людей, тортурах і вбивствах – наприклад, в причетності до вбивства депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака в квітні 2014 року. Голос Безлера звучить також на перехоплених СБУ переговорах сепаратистів в день катастрофи «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» неподалік Донецька. За даними телеканалу «Настоящее время», Спільна слідча група, яка розслідує цю катастрофу, в 2017 році допитала Безлера, який заявив слідчим про свою непричетність до трагедії.

7 листопада група Bellingcat повідомила, що в російській базі даних пасажирів авіарейсів їм вдалося виявити людину, ім'я, по батькові та дата народження якого повністю збігаються з ім'ям, по батькові та датою народження Ігоря Безлера – «Ігоря Миколайовича Берегового», який народився 30 грудня 1965 року. Відповідно до цього запису в базі, «Ігор Береговий» 27 жовтня 2014 року вилетів з Краснодара в анексований Росією Крим, використовуючи внутрішній російський паспорт з номером 45 13 078492. Перші дві цифри в цьому номері означають, що паспорт виданий в Москві, наступні дві цифри – це рік, коли був надрукований бланк паспорта, останні шість – його порядковий номер.

На офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії можна знайти дані про індивідуальний номер платника податків, використовуючи номер його внутрішнього паспорта і дату народження. Проте ІПН «Ігоря Миколайовича Берегового» з номером паспорта 45 13 078492 там відсутня, що, на думку розслідувачів Bellingcat, свідчить про те, що це вигадане ім’я. Як стверджують дослідники Bellingcat, «Ігор Миколайович Береговий» з таким паспортом не зазначений у жодній з доступних розслідувачам російських баз даних. При цьому, як випливає з результатів онлайн-перевірки дійсності паспортів на офіційному сайті Головного управління з питань міграції МВС Росії, паспорт з номером 45 13 078492 є дійсним, тобто він не міг зникнути з бази ІПН через втрату або заміну.



У тій же базі авіаперельотів Bellingcat вдалося знайти ще один номер паспорта, що відрізняється від номера паспорта «Ігоря Миколайовича Берегового» всього двома останніми цифрами – 45 13 078464. Згідно із записом в базі, з таким паспортом є громадянин Росії на ім’я Андрій Іванович Лаптєв. 23 серпня 2014 року він летів з Ростова-на-Дону в Москву. Пошук по цьому імені і номера паспорта в базі ІПН також не дає ніяких результатів, хоча в базі даних МВС паспорт зазначається як дійсний.

На думку Bellingcat, за особистістю «Андрія Івановича Лаптєва» може приховуватися Олег Володимирович Іванников (на прізвисько «Оріон»), високопоставлений офіцер ГРУ, безпосередньо причетний, за даними незалежних розслідувань, до катастрофи «Боїнга» «Малайзійських авіаліній». Раніше в результаті спільного розслідування Bellingcat і російського видання The Insider вдалося з’ясувати, що саме Іванников був одним з координаторів доставки в Україну російської ракетної установки «Бук», з якої був збитий «Боїнг».



На відміну від паспорта «Ігоря Берегового», в якому ім’я та по батькові, а також дата народження повністю збігаються з персональними даними Ігоря Безлера, дата народження та ПІБ в паспорті «Андрія Лаптєва» відрізняються від дати народження Олега Іванникова. Дата народження при цьому відрізняється всього на 4 дні – 6 квітня замість 2 квітня 1967 року. Втім, на перехоплених СБУ розмовах сепаратистів та їхніх російських командирів до Іванникова зверталися саме як до «Андрія Івановича».

Найімовірніше, кажуть розслідувачі Bellingcat, Олег Іванников користувався ім’ям «Андрія Івановича Лаптєва» і до початку війни в Україні: у 2012 році Іванников був призначений директором Дослідницького центру «Росія - Кавказ» Міжнародного інституту новітніх держав. Одним з керівників цієї інституції в той же час був поляк Матеуш Піскорський, пізніше засуджений в Польщі за шпигунство на користь Росії.

Такий же інститут був заснований в Південній Осетії «Андрієм Івановичем Лаптєвим». Під ім’ям «Андрія Івановича Лаптєва» Олег Іванников, як вважають розслідувачі, головував у Раді безпеки самопроголошеної Південної Осетії і навіть був її міністром оборони з 2006 по 2008 рік. Як згадував в інтерв’ю радіо «Ехо Кавказу» головний редактор південноосетинського газети «XXI століття» Тимур Цхурбаті, в 2007 році президент Південної Осетії Едуард Кокойти під час церемонії нагородження Лаптєва та інших військових самопроголошеної республіки чи то жартома, чи то для того, щоб продемонструвати свою обізнаність, публічно назвав справжнє прізвище міністра оборони, що обурило Лаптєва-Іванникова. «З 2007 року справжнє прізвище міністра оборони ні для кого секретом в Південній Осетії не було», – сказав Цхурбаті.

Олег Іванников, як і Ігор Безлер, заперечує свою причетність до катастрофи «Боїнга» поблизу Донецька, в результаті якої загинули 298 осіб. Російська влада неодноразово відкидала висновки Спільної слідчої групи про те, що пасажирський лайнер був збитий з російської установки «Бук», переправленої в Україну з Курської області Росії.

19 червня 2019 року Спільна слідча група офіційно назвала імена людей, яких вона вважає причетними до трагедії і щодо яких влада Нідерландів розпочне кримінальне переслідування. Це командир 53-й зенітно-ракетної бригади з Курська Сергій Борисович Мучкаєв, відставний російський розвідник Сергій Миколайович Дубинський (позивний «Хмурий»), командувач 2-м відділом «ГРУ ДНР» Олег Юлдашевич Пулатов (позивний «Гюрза») і полковник Збройних сил України Іван Миколайович Без'язиков, який був нібито взятий в полон в «ДНР», відпущений, а потім звинувачений українською владою в державній зраді. Суд у справі про катастрофу «Боїнга» розпочнеться 9 березня 2020 року в Амстердамі.

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