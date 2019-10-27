Росія готується дискредитувати слідство у справі МН17 – експерти

Нідерланди – На початку жовтня у Нідерландах анонсували незвичну для країни подію. Проєкт «Global Rights for Peaceful People» організовував показ документального фільму «МН17: пошук справедливості», знятий колишнім кореспондентом російського телеканалу Russia Today (перейменували в RT) Яною Єрлашовою у співпраці з блогером із Нідерландів Максом ван дер Верффом.

У Нідерландах більшість населення довіряє офіційній версії слідства. JIT, що шукала причини катастрофи, покладає відповідальність за збиття рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року на Росію.

Автори ж фільму шукають нові версії. Але на ділі – намагаються поставити під сумнів факти офіційного розслідування та повторюють старі розробки російської пропаганди, наголошують фахівці.

Продюсер фільму Яна Єрлашова переконує, що вона не веде жодної інформаційної війни, і заперечує наявність маніпуляцій у своєму фільмі.

Нідерландський розслідувач Роберт ван дер Норда, який подивився фільм і спочатку вирішив написати статтю, щоби розвінчати фейки, використані у новому фільмі, розповідає: автори фільму проігнорували більшість оприлюднених слідством фактів.

«Технічний звіт Ради безпеки Нідерландів – це вражаюча робота! Я не помітив у них жодного фейкового свідчення. Якщо це все сфабриковано – це означає, що є змова таємної влади з країн, представники яких ведуть розслідування. Що, вони щось сфабрикували? Це теорія змови про таємну владу. Це просто неможливо», – переконує Роберт ван дер Норда.

Подія в Гаазі зібрала лише кількадесят активістів прихильників теорій змов, розповідає ван дер Норда, переглядаючи кадри з пресконференції. У підсумку журналіст вирішив нічого не писати про подію: «Я подумав… Чому я маю витрачати на це час, це…безглуздо!». Разом з тим розслідувач погоджується: гібридна активність Росії може бути небезпечною.

У владі більшає симпатиків Росії?

Дослідження показують, що проросійські організації в Нідерландах вплив мають незначний, але, працюючи в тіні і в тісному контакті між собою, вони продовжують активну діяльність і чекають свого часу.

Тим часом в парламенті Нідерландів теж починають звучати заклики розширити коло підозрюваних. Цього місяця парламент Нідерландів ухвалив рішення ініціювати додаткове дослідження ролі України. Головна претензія у тому, що якби Україна повністю закрила повітряний простір над Донбасом, катастрофи би не сталося. У день катастрофи повітряний простір був закритий лише до ешелону FL320 (9754 м).

Ще раніше, навесні 2019 року, консервативна євроскептична партія «Форум за демократію» отримала упевнену перемогу на місцевих виборах та сформувала впливову фракцію у Сенаті. Лідер партії Тьєрі Боде – у минулому ініціатор референдуму щодо Угоди про асоціацію України та ЄС, на якому він агітував проти документа. Протягом останніх років політик неодноразово озвучував альтернативні версії трагедії МН17 і навіть заявив про можливу причетність України під час передвиборчих дебатів із прем’єр-міністром країни Марком Рютте.

Російська мережа в Нідерландах

Збіг поглядів лідера нідерландських ультраправих, меседжів російської пропаганди і активність «співвітчизників» може бути зовсім не випадковістю, підозрюють експерти. Українська аналітична група «ДаВінчі» дослідила, як може виглядати павутина російських агентів у Нідерландах.

«В 2017 році розслідування проведення інформаційно-психологічних операцій Росією в країнах Заходу встановило, що росіяни адмініструють сторінки в соціальних мережах, котрі закликають до виходу Нідерландів з ЄС та НАТО. Таким чином не викликає сумнівів наявність розгалуженої системи впливу Кремля на політичну та бізнес-еліту Нідерландів, а також наявність відпрацьованих каналів впливу та позицій російських спецслужб в цій країні» – вказується у звіті.

Запрошення на пресконференцію розсилала організація «Глобальні права мирних людей». У звіті «ДаВінчі» робить висновок, що організація зареєстрована саме під проєкт з дискредитації розслідування.

Про контакти нідерландських політиків із проросійськими активістами у лютому 2017-го писала The New York Times. За даними журналістів, росіяни, зокрема Володимир Корнілов, у минулому керівник Центру євразійських досліджень у Гаазі, активно включилися в агітацію проти Угоди про асоціацію України та ЄС і контактували тоді з Гаррі ван Боммелем, а також з Тьєррі Боде.

Корнілов свою роль у схемі спростовує.

Пропаганда – загроза європейським демократіям – Столлмеєр

Пропаганда несе загрозу для європейських демократій, переконує керівник організації Defending Democracy Еліс Столлмеєр. Декілька років тому Еліс вела цифрові проєкти в енергетиці і помітила аномалії в інтернеті.

«Я подумала: окей. Напевно, це щось нове у твітері, тепер у нас є тролі. Але з часом я почала бачити активність, яка була більш автоматизована. Я побачила народження перших ботів», – розповідає Столлмеєр.

Далі був референдум у Нідерландах, і Еліс знову стала свідком «дивних» речей. Відтак кампанія під час референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, намагання вплинути на настрої на виборах в США, вибори у Франції. Еліс переконує: усе це дуже небезпечно: «Я знаю, що мене найбільше турбує в усіх цих цифрових дивних речах, які відбуваються – і це російське втручання в наші демократії».