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27 Жовтень 2019, Київ 22:29
Політика

Росія готується дискредитувати слідство у справі МН17 – експерти

Частини відновленого у межах розслідування фюзеляжу збитого в липні 2014 року літака

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Нідерланди – На початку жовтня у Нідерландах анонсували незвичну для країни подію. Проєкт «Global Rights for Peaceful People» організовував показ документального фільму «МН17: пошук справедливості», знятий колишнім кореспондентом російського телеканалу Russia Today (перейменували в RT) Яною Єрлашовою у співпраці з блогером із Нідерландів Максом ван дер Верффом.

У Нідерландах більшість населення довіряє офіційній версії слідства. JIT, що шукала причини катастрофи, покладає відповідальність за збиття рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року на Росію.

/**/ /**/ /**/ Частина ракети «Бук», якою збили літак рейсу MH17, представлена на конференції Об’єднаної слідчої групи 24 травня 2018 року
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Автори ж фільму шукають нові версії. Але на ділі – намагаються поставити під сумнів факти офіційного розслідування та повторюють старі розробки російської пропаганди, наголошують фахівці.

/**/ /**/ /**/ Місце катастрофи пасажирського літака біля села Грабове, Донецька область, 17 липня 2014 року
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Продюсер фільму Яна Єрлашова переконує, що вона не веде жодної інформаційної війни, і заперечує наявність маніпуляцій у своєму фільмі.

Нідерландський розслідувач Роберт ван дер Норда, який подивився фільм і спочатку вирішив написати статтю, щоби розвінчати фейки, використані у новому фільмі, розповідає: автори фільму проігнорували більшість оприлюднених слідством фактів.

«Технічний звіт Ради безпеки Нідерландів – це вражаюча робота! Я не помітив у них жодного фейкового свідчення. Якщо це все сфабриковано – це означає, що є змова таємної влади з країн, представники яких ведуть розслідування. Що, вони щось сфабрикували? Це теорія змови про таємну владу. Це просто неможливо», – переконує Роберт ван дер Норда.

Подія в Гаазі зібрала лише кількадесят активістів прихильників теорій змов, розповідає ван дер Норда, переглядаючи кадри з пресконференції. У підсумку журналіст вирішив нічого не писати про подію: «Я подумав… Чому я маю витрачати на це час, це…безглуздо!». Разом з тим розслідувач погоджується: гібридна активність Росії може бути небезпечною.

/**/ /**/ /**/ Презентація звіту міжнародної Слідчої групи JIT щодо розслідування збиття пасажирського авіалайнера рейсу МН17. Нідерланди, 19 червня 2019 року
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У владі більшає симпатиків Росії?

Дослідження показують, що проросійські організації в Нідерландах вплив мають незначний, але, працюючи в тіні і в тісному контакті між собою, вони продовжують активну діяльність і чекають свого часу.

Тим часом в парламенті Нідерландів теж починають звучати заклики розширити коло підозрюваних. Цього місяця парламент Нідерландів ухвалив рішення ініціювати додаткове дослідження ролі України. Головна претензія у тому, що якби Україна повністю закрила повітряний простір над Донбасом, катастрофи би не сталося. У день катастрофи повітряний простір був закритий лише до ешелону FL320 (9754 м).

/**/ /**/ /**/ Частини відновленого у межах росзлідування фюзеляжу збитого в липні 2014 року літака
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Ще раніше, навесні 2019 року, консервативна євроскептична партія «Форум за демократію» отримала упевнену перемогу на місцевих виборах та сформувала впливову фракцію у Сенаті. Лідер партії Тьєрі Боде – у минулому ініціатор референдуму щодо Угоди про асоціацію України та ЄС, на якому він агітував проти документа. Протягом останніх років політик неодноразово озвучував альтернативні версії трагедії МН17 і навіть заявив про можливу причетність України під час передвиборчих дебатів із прем’єр-міністром країни Марком Рютте.

Російська мережа в Нідерландах

Збіг поглядів лідера нідерландських ультраправих, меседжів російської пропаганди і активність «співвітчизників» може бути зовсім не випадковістю, підозрюють експерти. Українська аналітична група «ДаВінчі» дослідила, як може виглядати павутина російських агентів у Нідерландах.

«В 2017 році розслідування проведення інформаційно-психологічних операцій Росією в країнах Заходу встановило, що росіяни адмініструють сторінки в соціальних мережах, котрі закликають до виходу Нідерландів з ЄС та НАТО. Таким чином не викликає сумнівів наявність розгалуженої системи впливу Кремля на політичну та бізнес-еліту Нідерландів, а також наявність відпрацьованих каналів впливу та позицій російських спецслужб в цій країні» – вказується у звіті.

Запрошення на пресконференцію розсилала організація «Глобальні права мирних людей». У звіті «ДаВінчі» робить висновок, що організація зареєстрована саме під проєкт з дискредитації розслідування.

Про контакти нідерландських політиків із проросійськими активістами у лютому 2017-го писала The New York Times. За даними журналістів, росіяни, зокрема Володимир Корнілов, у минулому керівник Центру євразійських досліджень у Гаазі, активно включилися в агітацію проти Угоди про асоціацію України та ЄС і контактували тоді з Гаррі ван Боммелем, а також з Тьєррі Боде.

Корнілов свою роль у схемі спростовує.

Пропаганда – загроза європейським демократіям – Столлмеєр

Пропаганда несе загрозу для європейських демократій, переконує керівник організації Defending Democracy Еліс Столлмеєр. Декілька років тому Еліс вела цифрові проєкти в енергетиці і помітила аномалії в інтернеті.

«Я подумала: окей. Напевно, це щось нове у твітері, тепер у нас є тролі. Але з часом я почала бачити активність, яка була більш автоматизована. Я побачила народження перших ботів», – розповідає Столлмеєр.

Далі був референдум у Нідерландах, і Еліс знову стала свідком «дивних» речей. Відтак кампанія під час референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, намагання вплинути на настрої на виборах в США, вибори у Франції. Еліс переконує: усе це дуже небезпечно: «Я знаю, що мене найбільше турбує в усіх цих цифрових дивних речах, які відбуваються – і це російське втручання в наші демократії».

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