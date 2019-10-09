Справа MH17: Нідерланди прагнуть з’ясувати, чому Україна не закрила повітряний простір

Парламент Нідерландів 8 жовтня проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі. Ініціативу підтримали одноголосно.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов зазначив, що Київ готовий надати всю необхідну інформацію. Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що розслідування буде непростим, оскільки потребуватиме співпраці з Москвою.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер зазнав аварії 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами уруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Один із підозрюваних у справі про катастрофу Володимир Цемах був відпущений українським судом і доставлений до Росії 7 вересня під час обміну ув’язненими між Києвом і Москвою. Пізніше його дочка заявила, що колишній бойовик повернувся додому в Донецьку область. Де нині перебуває Цемах, невідомо.