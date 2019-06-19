Справа MH17. Розслідувачі називають підозрюваних

Оголошені нові результати одразу двох розслідувань у справі збиття російськими гібридними силами на Донбасі 2014 року авіалайнера «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура, внаслідок чого загинули всі 298 людей, які були в ньому. Йдеться про офіційне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, яка готує докази для майбутніх кримінальних справ через збиття літака, і неофіційне – міжнародної групи громадських розслідувачів Bellingcat. Спільна слідча група вперше офіційно назвала перші імена конкретних осіб, яким готують кримінальні обвинувачення. А група Bellingcat, яка низку своїх підозрюваних уже називала, тепер оприлюднила імена нових причетних до збиття літака. Кого назвали розслідувачі, про що говорять дані розслідування та які є перспективи, що винні понесуть відповідальність? Про це говоримо з гостем «Вашої Свободи». Це – військовий експерт Олексій Мельник.