Зеленський обговорив із головою МЗС Нідерландів суд у справі MH17

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу MH17 в липні 2014 року в небі над Донбасом, передає Офіс президента України.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій Європейського союзу щодо Росії, невизнання анексії українського Криму Росією.

Блок, зі свого боку, підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці, а також зазначив готовність уряду Нідерландів продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами уруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі.