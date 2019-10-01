Нідерланди просять Росію допомогти в пошуках Цемаха – посол

Влада Нідерландів звернулася в прокуратуру Росії з проханням посприяти в пошуку підозрюваного в справі збиття літака рейсу MH17 Володимира Цемаха, заявив нідерландський посол Роб Свартбол, повідомляє російський «Інтерфакс».

«Нещодавно відбувся обмін між Україною і Росією. Уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з нею і також зібрати можливу інформацію від неї», – сказав посол.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Цемах – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», що її батько дав свідчення «всім сторонам» у справі про збиття малайзійського «Боїнга» у липні 2014 року.

Вона наголосила, що, за її даними, батько є свідком у справі.

За словами співрозмовниці «НВ», вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».