МЗС Нідерландів шкодує, що Цемаха обміняли, але розуміє «непросту дилему»

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив жаль у зв’язку з передачею Росії підозрюваного у справі про збиття літака рейсу МН17 Володимира Цемаха, але розуміє, що влада України стояла перед «непростою дилемою».

«Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України й уряд стояли перед дуже непростою дилемою», – сказав Блок після зустрічі з головою Міністерства закордонних справ України Вадимом Пристайком 10 жовтня у Києві.

За словами Блока, він пояснював цю ситуацію парламенту Нідерландів.

«Ми мали тісний контакт перед обміном… Державний прокурор Нідерландів мав можливість допитати Цемаха, і ми дуже цінуємо це», – заявив Блок.

Голова МЗС Нідерландів також додав, що цінує конструктивну роль України в рамках Спільної слідчої групи, яка розслідує справу про катастрофу MH17.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Один із підозрюваних у справі про катастрофу Володимир Цемах був відпущений українським судом і доставлений до Росії 7 вересня під час обміну ув’язненими між Києвом і Москвою. Пізніше його дочка заявила, що колишній бойовик повернувся додому в Донецьку область. Де нині перебуває Цемах, невідомо.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі.