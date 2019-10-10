Стеф Блок пояснив, чому родини пасажирів рейсу MH17 мають питання до України

Нідерланди вважають, що у збитті літака рейсу MH17 винною є російська сторона, підтвердив 10 жовтня в Києві міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Але родини загиблих, ініціатори одного з судових процесів, мають питання до України, сказав міністр, коментуючи звернення парламенту своєї країни щодо того, чому Україна не закрила небо над зоною збройного конфлікту на Донбасі в 2014 році.

«Уряди Нідерландів та Австралії вважають Росію винною стороною, оскільки її ЗРК «Бук» збив #MH17. Вони ведуть з Росією переговори щодо цього процесу. Ще одна процедура – позови родин загиблих. Саме вони просили мене спитати, чому повітря над Донбасом і навколо нього не закрили Україна та Росія», – зауважив дипломат. За його словами, заява парламенту Нідерландів є не слідчою дією, а проханням до України.

На це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що Україна, яка передала слідство у цій справі Нідерландам, надає слідчим максимум інформації та сприяє розслідуванню.

Парламент Нідерландів 8 жовтня проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі. Ініціативу підтримали одноголосно. Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов зазначив, що Київ готовий надати всю необхідну інформацію. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок того ж дня заявив, що розслідування буде непростим, оскільки потребуватиме співпраці з Москвою.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер був збитий 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Тема «відповідальності України за незакриття повітряного простору» лунає в Нідерландах уже не вперше. На початку травня Стеф Блок уже направляв до парламенту листа, в якому виклав позицію уряду: Нідерланди не вважають Україну винною в незакритті повітряного простору 17 липня 2014 року, в день збиття авіалайнера.

Україна ще напередодні збиття літака кілька разів закривала повітряний простір над зоною бойових дій до різних висот, залежно від наявності даних про те, якої досяжності зенітно-ракетні комплекси мали на той чи інший час російські гібридні сили. Зокрема, на час збиття літака з 14 липня 2014 року повітряний простір над зоною бойових дій був закритий до висоти 32 000 футів (9750 метрів), що значно вище, ніж 4500 метрів досяжності найпотужнішої з відомих наявних у бойовиків системи «Верба».

Як тільки стало відомо про збиття пасажирського літака – як з’ясувалося, зі значно потужнішої системи «Бук» Збройних сил Росії, – Україна закрила повітряний простір над Донбасом повністю.