Волкер про обмін Цемаха: не думаю, що ми б дізналися щось нове від нього

Передача Росії підозрюваного в справі літака рейсу MH17 Володимира Цемаха у межах обміну утримуваними особами була виправданою, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю ТСН.

«Вважаю, аби переконатися, що йде хоч якийсь діалог із Росією, важливо було повернути моряків додому. Важливо було повернути інших політичних ув’язнених, включно із Сенцовим. Усе це важливо. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тож не думаю, що ціна була настільки високою, як про це кажуть. Водночас важливо звільнити полонених з Росії. Дуже важливо», – сказав Волкер.

Він додав, що для «подальшого імпульсу» потрібно провести інші обміни, мають бути звільнені заручники на Донбасі та має бути прогрес у припиненні вогню, подальше розведення сил.

«Це кроки, на які Росія не хоче йти. Але обмін може сприяти певним можливостям для цього», – зазначив Волкер.

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Це – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.