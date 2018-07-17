ЄС закликає Росію визнати відповідальність за MH17, Росія називає звинувачення «необґрунтованими»

Європейський Союз надалі закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу літака рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року і співпрацювати для встановлення винних у збитті літака, заявила високий представник ЄС у закордонних справах Федеріка Моґеріні.

У тексті заяви зазначається, що Євросоюз повністю підтримує резолюцію Ради безпеки ООН 2166, яка вимагає притягнути до відповідальності всіх винних у збитті МН17, а також закликає всі держави співпрацювати повною мірою для встановлення винних. У цьому контексті відзначена важливість роботи Міжнародної слідчої групи і кроків, які зробили залучені країни для ефективного судового переслідування.

«24 травня спільна слідча група представила подальші результати свого незалежного, професійного та об’єктивного розслідування. Вона дійшла висновку, що ЗРК «Бук», яким збили МН17, без жодного сумніву, належав збройним силам Російської Федерації. Незважаючи на це, ми продовжуємо закликати Російську Федерацію визнати свою відповідальність і повною мірою співпрацювати для встановлення винних», – йдеться в заяві Федеріки Моґеріні.

Натомість у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що звинувачення проти РФ в атаці на малайзійський «Боїнг» рейсу МН17 «нічим не обґрунтовані». Про це йдеться в коментарі МЗС Росії у зв’язку з четвертою річницею цієї катастрофи.

«Наприкінці травня Нідерланди і Австралія, не чекаючи на відповіді російської сторони на спрямовані голландською прокуратурою у березні, квітні і травні цього року запити про правову допомогу у «справі МН17», висунули проти Росії нічим не обґрунтовані звинувачення у причетності до загибелі малайзійського лайнера, і в ультимативній формі вимагали вступити у переговори для обговорення правових наслідків такої відповідальності, включаючи виплату компенсацій родичам жертв авіакатастрофи», – йдеться у заяві .

У МЗС РФ вважають, що тим самим ці дві країни-члени Спільної слідчої групи з розслідування причин катастрофи продемонстрували свою незацікавленість в проведенні «всеосяжного, об’єктивного і незалежного міжнародного розслідування».

МЗС РФ запевняє, що Росія залишається прихильною резолюції Ради Безпеки 2166 і як і раніше готова сприяти розслідуванню, щоб домогтися встановлення істини і притягнення до відповідальності винних.

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Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками частиною території Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, надала додаткові докази ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

Після цього уряди Нідерландів та Австралії заявили, що покладають на РФ відповідальність за збитий «Боїнг» рейсу MH17.