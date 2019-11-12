Рішення суду ООН за позовом України проти Росії буде не раніше ніж 2022 року – Зеркаль

Рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» слід очікувати не раніше ніж 2022 року, повідомила заступниця міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

«Рішення очікується не раніше ніж 2022 року, а можливо, і на початку 2023 року», – сказала Зеркаль 12 листопада на брифінгу в Києві.

За її словами, згідно з практикою суду, в грудні наступного року Росія має подати документи, після чого суд має надати Україні право на вивчення і реакцію на ці документи. «Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції Росії на нашу реакцію, і вже після цього буде призначено слухання», – сказала заступниця голови МЗС.

При цьому Зеркаль наголосила, що в цьому питанні все залежить від того, що буде вважатися рішенням – «рішення по суті або рішення, яке буде визначати компенсацію».

Міжнародний суд ООН в Гаазі 8 листопада дійшов висновку, що його юрисдикція поширюється на розгляд позову України до Росії у зв’язку з порушенням останньою Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Криму.

Міністерство закордонних справ України назвало «беззастережною перемогою» це рішення суду.

Олена Зеркаль заявила, що Росія «вперше в історії буде відповідати за порушення міжнародного права і порушення прав людини».

Росія розраховує, що суд ООН залишить без задоволення всі українські претензії.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі, і Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар і українців в анексованому Криму.

У червні 2019 року Міжнародний суд ООН почав слухання справи.