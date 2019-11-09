Радіо Свобода Daily: Росія відповідатиме в суді, зокрема, за МН17 – Зеркаль про перемогу України в Гаазі

Перемога України в Гаазі

Своїм рішенням Міжнародний суд ООН в Гаазі відхилив усі заперечення Росії, і воно дозволить вперше притягнути Кремль до відповідальності – про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Гаазі. Таким чином вона прокоментувала рішення Міжнародного суду ООН, яким той визнав свою юрисдикцію над позовом України проти Росії. Йдеться про позов щодо порушень Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв’язку з анексією Росією Криму.

«Росія вперше буде відповідати за порушення міжнародного права і за порушення прав людини. Це вперше в історії, коли вони будуть за це відповідати. Вони будуть відповідати в суді за всіма фактами і за всіма нашими звинуваченнями, які представлені в українському меморандумі, в тому числі MH17», – наголосила Зеркаль

Розведення військ у Петрівському

Бойовики російських гібридних сил зірвали розведення сил у районі Богданівки та Петрівського, повідомив 8 листопада штаб Операції об’єднаних сил. Натомість в угрупованні «ДНР» пояснюють це нібито обстрілом з боку ЗСУ. В свою чергу, спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік від імені ТКГ заявив, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться сьогодні, 9 листопада, о 12:00.

Александрійський патріархат визнав ПЦУ

Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ вперше згадав ім’я Епіфанія як предстоятеля Православної церкви України в диптиху православних церков під час богослужіння в храмі Архангелів у столиці Єгипту Каїрі. Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав це «історичним моментом» і подякував. А в РПЦ заявили, що не будуть більше згадувати про патріарха Александрійського Феодора під час своїх богослужінь.

Александрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі. Він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце. Таким чином, Александрійський патріархат став уже третьою із 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, минулого місяця з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.

Далі коротко:

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов під заставу 90 мільйонів гривень. Невідомо, хто саме вніс заставу за нього.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, звернувся до Управління державної охорони з проханням надати йому охорону. Серед причин він вказав те, що координує проєкт по боротьбі з тіньовим алкоголем.

Харківська мерія програла суд про перейменування проспекту на честь маршала Жукова. Проспект називатиметься на честь генерала і дисидента Павла Григоренка.

Хто такий Олексій Кучер? На Харківщині новий керівник ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації. Ним став Олексій Кучер – депутат-мажоритарник від фракції «Слуга народу». На посаді глави Харківської ОДА Кучер замінить Юлію Світличну. Вона – один із небагатьох керівників ОДА часів Петра Порошенка, котру Зеленський не звільнив одразу після того, як став главою держави. Цікаво, що під час свого першого візиту на Харківщину, в липні 2019 року, Володимир Зеленський повідомив, що на місце Світличної нікого не розглядав, оскільки не бачить ефективних менеджерів. Тепер, схоже, такого ефективного менеджера Зеленський розгледів в обличчі «слуги народу» Олексія Кучера. Хто він?

Зеленський запропонував засновнику AliExpress співпрацю

Президент України Володимир Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group, до складу якої входить онлайн-магазин AliExpress, найбагатшому бізнесмену Китаю Джеку Ма створити в Україні R&D-центр (центр досліджень та розвитку). Зеленський запропонував розглянути таку можливість для посилення роботи Alibaba в європейському регіоні. За словами президента, Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.

«У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб в країні з’являлися такі люди, як ви», – сказав Зеленський.

У Києві постраждала квартира родини Сергія Параджанова

31 жовтня сталася пожежа у центрі Києва. Горіла історична будівля на вулиці Пирогова 2. Постраждала квартира родини режисера Сергія Параджанова, де проживала колишня дружина режисера Світлана Щербатюк разом із сином Суреном Параджановим. Вода повністю залила архіви родини. Постраждали світлини, колажі, книжки, картини режисера. Проживати зараз у квартирі ‒ неможливо. Радіо Свобода побувало у квартирі легендарного режисера – дивіться і ви, що ми побачили.

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