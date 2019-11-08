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08 листопада 2019, Київ 17:35
Фотогалереї
Богданівка і Петрівське. Розведення військ не відбулося – фоторепортаж
08 листопада 2019, 16:40
Мар'ян Кушнір
У штабі Операції об’єднаних сил звинуватили бойовиків російських гібридних сил у зриві початку розведення 8 листопада сил та засобів у районі Богданівки та Петрівського.
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«Вчора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада о 12:00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у фейсбуці
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У штабі ООС пояснюють, що дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню бойовиками на ділянці розведення №3 30 жовтня
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«Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло. Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості», – йдеться в повідомленні
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Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» на своїх ресурсах натомість звинуватило українських військових у нібито обстрілі напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики вказували, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо контактна група погодить цю дату
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Пізніше спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік від імені ТКГ
заявив
, що розведення сил і засобів у Петрівському на Донеччині почнеться о 12:00 9 листопада
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Мар'ян Кушнір
Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року
KushnirM-FL@rferl.org
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Богданівка і Петрівське. Розведення військ не відбулося – фоторепортаж
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