Богданівка і Петрівське. Розведення військ не відбулося – фоторепортаж

1 «Вчора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада о 12:00, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у фейсбуці