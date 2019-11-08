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08 листопада 2019, Київ 22:10
Новини | Політика

Зеленський запропонував засновнику AliExpress створити R&D-центр в Україні

Зеленський – Джеку Ма: у нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви

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Президент України Володимир Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group, до складу якої входить онлайн-магазин AliExpress, найбагатшому бізнесмену Китаю Джеку Ма створити в Україні R&D-центр (центр досліджень та розвитку).

За даними Офісу президента, Зеленський розповів підприємцю, що впродовж останніх років в Україні відкрили понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній на кшталт Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

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За словами президента, Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту.

«У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як ви», – сказав Зеленський.

За версією журналу Forbes, Джек Ма посідає 20 місце в рейтингу найбагатших людей планети. Його статки оцінюють у 39,8 мільярда доларів.

/**/ /**/ Джек Ма: сподіваюся, освіта в університетах пройде реформу. Сьогодні університети, які я відвідував, фокусуються на тому, щоб вкласти багато знань у студентів
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