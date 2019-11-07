Найбагатший бізнесмен Китаю розповів студентам у Харкові, що щастя – не в грошах

Засновник AliExpress та найбагатший бізнесмен Китаю Джек Ма зустрівся зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і розповів їм, що щастя – не в грошах.

«Що для мене щастя? Щастя – це не гроші, щастя – це не сила. Щастя – це коли щасливі ваші люди», – заявив Джек Ма.

Він наголосив, що більшість речей, які вчить людство, призначені для індустріального періоду.

«Але світ рухається від індустріальної епохи в цифрову, у період інтернету, даних. Машини будуть розумнішими, ніж люди. Машини будуть робити багато речей краще, ніж люди. Чому ж ми повинні вчити наших дітей?» – цікавиться підприємець.

Він вважає, що сьогодні багато країн занадто багато фокусуються на університетах.

«Я сподіваюся, освіта в університетах пройде реформу. Сьогодні університети, які я відвідував, фокусуються на тому, щоб вкласти багато знань у студентів. Але я б хотів, щоб людей вчили бути людьми, бути креативними, конструктивними, інноваційними», – сказав Джек Ма.

8 листопада голова ради директорів компанії Alibaba, до якої входять, зокрема, AliExpress та TaoBao, відвідає Київський міжнародний економічний форум.

За версією журналу Forbes, Джек Ма посідає 20 місце в рейтингу найбагатших людей планети. Його статки оцінюють у 39,8 мільярда доларів.