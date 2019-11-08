Міністр Дубілет просить надати йому державну охорону

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що 8 листопада звернувся до Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

«Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці. Зараз навколо мене раптом з’явилося дві зони напруги», – написав Дубілет.

За його словами, по-перше, він координує проєкт по боротьбі з тіньовим алкоголем.

«Це – величезний і дикий ринок. Сподіваюся, що ми зможемо показати тут результати і додати до українського бюджету 5-10 мільярдів на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати. По-друге, я один із координаторів проведення конкурсів на державні топпосади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію», – додав він.

Дубілет висловив сподівання, що охорона йому буде потрібна тимчасово.

Колишній IT-директор «Приватбанку» й засновник Monobank Дмитро Дубілет 29 серпня був призначений міністром Кабінету міністрів у новому уряді.