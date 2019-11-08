Харківська мерія програла суд про перейменування проспекту на честь маршала Жукова

Харківський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова.

На засіданні суду були присутні представники громадських організацій та політичних партій. Перед початком слухання вони влаштували під будівлею суду акцію протесту проти повернення проспекту радянської назви.

У червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в межах декомунізації.

Це рішення в судовому порядку оскаржували Харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Демократична сокира», Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та кілька громадян України.