Одеса: демонтований барельєф із радянським маршалом повернули військкоматові

В Одесі демонтований барельєф радянського маршала Георгія Жукова повернули обласному військкоматові. Його зняли зі стіни 31 жовтня, а 1 листопада віддали на зберігання. В військово-історичному музеї барельєф не прийняли через відсутність документів. Демонтаж засудили двоє народних депутатів із Одеси і міський голова. Подальша доля меморіальної дошки поки не відома.

Близько доби барельєф маршала Жукова перебував на «конспіративній квартирі», як жартують активісти громадської організації «Національний спротив», після чого повернувся «додому» – до Одеського обласного військового комісаріату. Правда, вже не на стіну, де він висів раніше, а в господарчі приміщення.

За попередніми домовленостями, барельєф нібито мав прийняти до себе на зберігання Музей військової історії Півдня України, каже правозахисник і активіст Олександр Єршов. Саме він почав активно працювати для отримання усіх необхідних документів, щоб позбавити військкомат радянського маршала – Жуков потрапляє під дію закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні» як один з найвищих керівників Радянського Союзу, бо входив до Центрального комітету Комуністичної партії Радянського союзу. В 2016 році в Одесі перейменували проспект імені маршала Жукова – тепер він має назву Небесної сотні.

«Перше розпорядження про демонтаж було ще в 2016 році, але там була помилка в адресі – замість Канатна, 87 написали Штабний провулок, 1. А там взагалі інша меморіальна дошка – радянського маршала Амазаспа Бабаджаняна, який не потрапляє під закон «про декомунізацію». Через цю помилку з адресою була формальна можливість не демонтувати Жукова», – каже Єршов Радіо Свобода.

Активіст пояснює відмову музею прийняти барельєф дзвінками від одеського міського голови Геннадія Труханова – той назвав демонтаж «плювком в бік одеситів». Втім, у музеї Радіо Свобода пояснили, що причина значно простіша: ані музей, ані командування Військово-морських сил, до якого музей належить із березня 2019 року, не отримали необхідних документів із проханням чи наказом прийняти барельєф на утримання.

Виправивши помилку в розпорядженні, Єршов звернувся до Південного оперативного командування із вимогою виконати закон про декомунізацію, але балансоутримувачем будівлі і барельєфа виявилось Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління. Від них активісти і отримали дозвіл на проведення робіт для демонтажу.

Колишній керівник управління Ігор Литвинюк підтвердив Радіо Свобода, що розпорядження про демонтаж із ОДА надходили, але наголосив, що виконувати роботи для демонтажу мала міська влада. В розпорядженні від 2016 року йдеться і про міську раду, і про балансоутримувача.

31 жовтня активісти громадської організації «Національний спротив» демонтували барельєф. Замість нього на стіні військкомату обіцяють встановити меморіальну дошку на честь загиблих на Донбасі бійців з Одещини. Про це Радіо Свобода розповіла прес-офіцер військкомату Анастасія Ільяш.

«На цьому місті до 6 грудня планується встановлення меморіальної дошки на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини. Таких в нас більш ніж 100 людей», – зазначила Ільяш. Проєкт дошки вже є, наразі його узгоджують, додала прес-офіцер.

За її словами, обласна державна адміністрація вже не вперше подавала розпорядження про демонтаж барельєфа. Нам вдалось знайти два такі розпорядження – перше в травні 2016 року підписано головою ОДА Міхеїлом Саакашвілі, друге в липні 2019 року – в. о. голови ОДА Світланою Шаталовою.

Із засуджувальними заявами щодо демонтажу виступив не тільки міський голова, але й деякі народні депутати. В тому числі – двоє одеських мажоритарників із фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук і Олексій Леонов.

«Барельєф маршала Жукова не підлягає знесенню за законом про декомунізацію! Я вже не кажу про зачеплені почуття іншої частини мешканців Одеси, для яких барельєф маршала Жукова має значення», – написав Леонов, який представляє в парламенті 133-й виборчий округ, де і розташовувався барельєф.

«Сьогодні в Одесі відбулось знищення чергового пам’ятника, цього разу маршала Жукова. На жаль, це стає звичною подією для жителів регіону», – заявив Дмитрук.

Подальша доля барельєфа поки не відома. Єршов каже Радіо Свобода, що звернеться до Південного КЕУ із проханням провести офіційну оцінку пам’ятки. «Варто зрозуміти, скільки барельєф коштує і чи не варто його просто утилізувати», – каже він.

В Одесі далі зберігається ще одна меморіальна дошка Георгія Жукова – на будівлі колишнього штабу Одеського військового округу. Маршал СРСР працював тут з 1946 по 1948 рік. Третю дошку на будинку, де він жив після Другої світової війни, зламали ще в 2016 році.