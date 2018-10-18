Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.
«Нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані», – пояснили в Київраді.
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В установі зазначили, що від 29 травня до 29 липня 2017 року тривало відповідне громадське обговорення.
Вулиця була перейменована на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова у 1974 році.
Кубанська Народна Республіка була утворена в січні 1918 року, у лютому проголосила незалежність. Вона проіснувала до березня 1920 року.
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