Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.

«Нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані», – пояснили в Київраді.

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В установі зазначили, що від 29 травня до 29 липня 2017 року тривало відповідне громадське обговорення.

Вулиця була перейменована на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова у 1974 році.

Кубанська Народна Республіка була утворена в січні 1918 року, у лютому проголосила незалежність. Вона проіснувала до березня 1920 року.

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