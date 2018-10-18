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18 Жовтень 2018, Київ 14:46
Новини | Події

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова на вулицю Кубанської України

Київрада: нову назву вулиці Жукова обрано для відновлення історичної пам’яті

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Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України, повідомляє офіційний портал Києва.

«Нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані», – пояснили в Київраді.

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В установі зазначили, що від 29 травня до 29 липня 2017 року тривало відповідне громадське обговорення.

Вулиця була перейменована на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова у 1974 році.

Кубанська Народна Республіка була утворена в січні 1918 року, у лютому проголосила незалежність. Вона проіснувала до березня 1920 року.

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Карта 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)

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