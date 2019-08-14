Заступниця голови МЗС Зеркаль анонсувала свою відставку

Заступниця голови Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю виданню «BBC News Україна» анонсувала свою відставку.

«Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі», – сказала Зеркаль.

Вона вважає, що «відпрацювала всі свої завдання» і додала, що не планує залишати країну, зокрема для роботи послом.

Олена Зеркаль працює заступником голови МЗС з питань європейської інтеграції із серпня 2014 року. Вона представляє позицію Києва в справі «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права.

21 травня новий президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Одним із його заступників стала Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді». Згодом Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль.