Суд у Гаазі може ухвалити рішення щодо позову України проти Росії до кінця року – Зеркаль

Постійна палата третейського суду в Гаазі може ухвалити рішення за юрисдикцією за позовом про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці протягом шести місяців. Про це сказала журналістам заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олена Зеркаль​

«Дату і рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо», – сказала Зеркаль.

Напередодні постійна палата третейського суду в Гаазі оприлюднила позицію Росі ​ї з приводу юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі про право України на доступ до територіальних вод Криму.

Зокрема Росія вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки не може визначати, яка держава є суверенною над сухопутньою територією Криму. Також, на думку російської сторони, суд не має юрисдикції щодо вимог до діяльності в Азовському морі і Керченській протоці.

Другий етап слухань – дебати сторін – призначені на 13 і 14 червня.

Україна подала позов до суду у вересну 2016 року, звинувативши Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Постійна палата Третейського суду в Гаазі 10 червня почала слухати позов України проти Росії через порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова.

Читайте також: Гаага: судовий фронт російсько-української війни​

Київ просить арбітраж «захистити його права на морі, наказавши Російській Федерації припинити свої протиправні дії у відповідних водах».

Україна та країни Заходу звинуватили Росію в нелегальному обмеженні проходу українських кораблів Керченською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря. Ситуація загострилася, коли в листопаді 2018 року російські силовики захопили три українських кораблі та 24 моряків.

Росія захопила, а згодом анексувала український Крим у березні 2014 року, після чого почала агресію на сході України, внаслідок чого загинуло близько 13 тисяч людей.