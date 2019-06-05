«Цивілізована країна»: ВМС відпустили російський суховантаж, який зайшов у води України

У командуванні Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що 5 червня через шторм у територіальні води України (на відстань до 5 миль) зайшов суховантаж Melita під прапором Росії, що прямував за маршрутом порт Астрахань – порт Констанца.

«Судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси та опитано згідно з протоколом. Не зважаючи на формальні підстави для затримання судна (порушення держкордону України, вимкнена система AIS), враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН по морському праву, судно Melita було без затримок спрямовано безпечним маршрутом до пункту призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, догляд або арешт екіпажу. На відміну від керівництва РФ, яка грубо порушила цілу низку міжнародних нормативних документів під час силового захоплення 25 листопада 2018 року катерів та суден ВМС ЗСУ у нейтральних водах біля Керченської протоки», – йдеться в повідомленні українських ВМС.

У відомстві додали, що «Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації».

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.