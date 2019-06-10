У Гаазі починаються слухання позову України проти Росії через порушення морського права

Постійна палата Третейського суду в Гаазі 10 червня починає слухати позов України проти Росії через порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова.

Слухання починаються о 10 ранку за місцевим часом. Очікується, що протягом дня 10 червня представники Росії представлятимуть свої заперечення.

Україна надасть суду свої аргументи 11 червня. Другий етап слухань – дебати сторін – триватиме 13 та 14 червня.

Україна подала позов до суду у вересні 2016 року, звинувативши Росію у порушенні Конвенції про морське право в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду – найстаріша інституція з арбітражу та вирішення суперечок між країнами у світі.

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Київ просить арбітраж «захистити його права на морі, наказавши Російській Федерації припинити свої протиправні дії у відповідних водах».

Україна та країни Заходу звинуватили Росію в нелегальному обмеженні проходу українських кораблів Керченською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря. Ситуація загострилася, коли в листопаді 2018 року російські силовики захопили три українських кораблі та 24 моряків.

Росія захопила, а згодом анексувала український Крим у березні 2014 року, після чого почала агресію на сході України, внаслідок чого загинуло близько 13 тисяч людей.