Міністр: американського газовидобувача в Чорному морі захистить від росіян авіаносець зі США

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик вважає, що у разі перемоги американської компанії в конкурсі на розподіл газоносної ділянки «Дельфін» у Чорному морі, безпеку її робіт на шельфі, частково контрольованому росіянами, забезпечить американський авіаносець. Про цей конкурс йшлося у розслідуванні журналістів програма «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Полювання на «Дельфіна».

На запитання, чи не заважатимуть потенційному інвестору російські силовики, адже посеред «Дельфіну» розташовані захоплені росіянами газовидобувні об’єкти «Чорноморнафтогазу» з охороною, міністр зазначив, що зацікавлений, «щоб зайшли великі американські фірми, які могли би і в цьому плані створити конкуренцію окупантам».

«Коли є, я вибачаюсь, авіаносець американський, то вони зможуть проводити будь-які роботи. На будь-яких ділянках, які є законними... Тільки вона (американська компанія) ввійде і будуть порушувати її права, він (авіаносець) сам ввійде, без цієї компанії», – додав Ігор Насалик.

У квітні 2019 року український уряд оголосив конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів – нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, у межах ділянки «Дельфін», і ділитися видобутим із державою. Тривалість такої співпраці – 50 років.

«Дельфін» – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря. У документації, оприлюдненій Міненергетики, йдеться, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива. До потенційного інвестора висунули вимоги: півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше 5 свердловин за перші пять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

​Всередині ділянки розташовані захоплені українські газовидобувні об'єкти і озброєні росіяни на них. Вони в запропоновану ділянку не входять, їх «вирізали». Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 12 червня.

Ініціатором конкурсу на право розподілу газу і нафти на ділянці «Дельфін» у Чорному морі виступила компанія Frontera Resources. Вона ж може бути потенційним фаворитом, йдеться у розслідуванні. Як виявили журналісти, Frontera Resources – це збиткова компанія з американським корінням та сумнівними проектами в Молдові та Грузії.