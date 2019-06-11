Гаага: Зеркаль представила позицію Києва за позовом про порушення Росії біля берегів Криму

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль представила позицію Києва щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу у справі про право української влади на доступ до територіальних вод Криму. Зеркаль написала про це у Facebook.

«У нас, як і у решти світу, не виникає жодних сумнівів те, що Крим – це Україна. Це закріплено в Конституції України і поважається міжнародним співтовариством. Росія також визнала суверенітет України над Кримом, в тому числі в юридично обов’язкових договорах. Росія не може просто так з’являтися в цьому арбітражному трибуналі і намагатися «п’яте через десяті» оскаржити його юрисдикцію», – зазначила Зеркаль.

Також вона звернула увагу на те, що Росія «порушує права України» в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці тим, що побудувала міст через протоку, «утискає судна», що прямують в українські порти або з них, «розкрадає енергоресурси України» в море, «не пускає українських рибалок в води», де вони раніше ловили рибу.

Постійна палата Третейського суду в Гаазі 10 червня почала слухати позов України проти Росії через порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо Кримського півострова.

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Київ просить арбітраж «захистити його права на морі, наказавши Російській Федерації припинити свої протиправні дії у відповідних водах».

Україна та країни Заходу звинуватили Росію в нелегальному обмеженні проходу українських кораблів Керченською протокою, яка сполучає Чорне та Азовське моря. Ситуація загострилася, коли в листопаді 2018 року російські силовики захопили три українських кораблі та 24 моряків.

Росія захопила, а згодом анексувала український Крим у березні 2014 року, після чого почала агресію на сході України, внаслідок чого загинуло близько 13 тисяч людей.