Суд у Гаазі в червні проведе слухання у справі України проти Росії

Міжнародний суд (Гаага, Нідерланди) – головний судовий орган у системі ООН – на початку червня проведе публічні слухання щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації.

Як йдеться в оприлюдненому 1 травня повідомленні на сайті суду, слухання пройдуть з 3 по 7 червня і будуть присвячені попереднім запереченням, висунутим Росією.

Засідання транслюватимуть у прямому ефірі.

Україна позивається проти Росії щодо порушення Москвою двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Позов України подали 16 січня 2017 року.

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19 квітня 2018 року Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».