МЗС у зверненні до суду ООН просить вплинути на Росію у справі Меджлісу

Міністерство закордонних справ України направило звернення до Міжнародного суду ООН, в якому висловлює занепокоєння тим, що, попри рішення цього суду, ухвалене рік тому, Росія не скасувала заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

«Минув рік, та, незважаючи на чіткий припис наказу (МС ООН – ред.), Росія продовжує здійснювати заборону і перешкоджати діяльності Меджлісу. Вже зрозуміло, що Росія не збирається скасовувати дію дискримінаційної заборони діяльності Меджлісу, як прямо передбачено наказом МС ООН», – йдеться в заяві МЗС 24 квітня.

У міністерстві наголошують, що Україна принципово не погоджується з такою позицією: «текст наказу є абсолютно чітким, зрозумілим і вимагає негайного скасування заборони».

«У зв’язку з цим, Україна звертається до Міжнародного Суду ООН виконати свої судові повноваження і підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до Наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів», – додали в МЗС.

Україна вкотре висловлює глибоке занепокоєння підходами Росії до тлумачення положень рішення суду ООН.

«Звертаємось до міжнародного суспільства із закликом наполягати на тому, щоб Російська Федерація дотримувалась норм міжнародного права, включаючи виконання обов’язкових наказів Міжнародного суду ООН», – йдеться в заяві.

Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд виніс проміжну ухвалу за позовом України проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.