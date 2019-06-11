Гаага: судовий фронт російсько-української війни

Намагання України захиститися від російської агресії у міжнародних судах виходять на активну стадію, але у низці ключових справ перебувають лише на початкових етапах, на яких вирішують, чи будуть вони розглянуті по суті.

Із 10 червня у Міжнародному арбітражі (Постійна палата третейського суду) в Гаазі у Нідерландах триває попереднє слухання звинувачень України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.

Росія незаконно видобуває наші природні копалини, наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному та Азовському морях, Росія порушує принципи свободи навігації...

Російська сторона на цих слухання доводить, що Україна домагається розгляду суперечки про приналежність Кримського півострова, і що це не стосується міжнародних законів, якими керується ця судова установа.

Представники України наголошують, що Крим не є предметом суперечок, оскільки попри спроби російської анексії півострів залишається міжнародно визнаною українською територією.

«Наш спір про те, що наші права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці порушені, що Росія незаконно видобуває наші природні копалини, що наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному та Азовському морях, що Росія порушує принципи свободи навігації і що вона незаконно побудувала Керченський міст», – зазначила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолює українську сторону.

Представник Москви на слуханнях, Дмитро Лобач, втілює головну стратегію російської протидії Україні у цьому та інших міжнародних судах, доводячи, що вони не мають юридичних повноважень розглядати українські позови.

«Усі претензії України безпідставні, перебувають поза юрисдикцією цього трибуналу. Я закликаю суд їх повністю відхилити», – заявив Лобач у понеділок, 10 червня.

Україна проти Росії в інших міжнародних судах

Окрім Міжнародного арбітражу українські позови проти Росії подані в усі провідні міжнародні судові інстанції: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Трибунал ООН з морського права, а також Європейський суд з прав людини.​

Минулого тижня (3-7 червня) відбулися слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції ООН про недопущення фінансування тероризму та Конвенції про заборону дискримінації за расовою ознакою.

Минулого місяця (25 травня) рішення щодо тимчасових заходів оголосив Трибунал ООН з морського права у Гамбурзі, який постановив, що Росія має звільнити 24 українських моряків і три судна, захоплені в районі Керченської протоки понад 6 місяців тому.

В деяких випадках Росія бойкотує судові провадження, наприклад, не надіславши своїх представників на слухання Трибуналу ООН з морського права.

Москва також неодноразово проголошувала, що не буде виконувати ті рішення міжнародних судів, які Росія вважає неправомірними.

Москва досі не подала ознак готовності виконати попередні тимчасові рішення Міжнародного суду ООН у квітні 2017 року про пошанування політичних прав, зокрема відновлення самоврядного органу Меджлісу кримських татар у Криму, а також рішення Трибуналу ООН з морського права минулого місяця про звільнення українських моряків і суден.