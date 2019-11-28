Інститут стратегічних досліджень обіцяє виправити згадку про «російський» Севастополь – посольство

Міжнародний інститут стратегічних досліджень виправить згадку про анексований Севастополь у онлайн-версії свого журналу Survival та в наступному друкованому номері видання, повідомляє посольство України у Великій Британії.

Про це в установі заявили після того, як МІСД – дослідницький центр, базований в Лондоні – оприлюднив фото обкладинки номеру за грудень-січень із підписом під фото «Севастополь, Росія».

«Ми щойно дізналися від редакторів Survival, що на додачу до виправлення онлайн-тексту журналу Survival від МІСД, їхній наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь – це українське місто в Криму, який наразі під російською окупацією», – йдеться в повідомленні посольства.

Раніше 28 листопада дипломатичне представництво України в Лондоні розкритикувало Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який у своєму черговому номері назвав Севастополь російським містом.

Наразі фото з цим підписом досі доступне в Твітері редакції Survival.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував ситуацію з американською компанією Apple, яка в своєму застосунку на території Росії почала позначати Крим і Севастополь як «російську» територією, порівнявши її з крадіжкою інтелектуальної власності.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.