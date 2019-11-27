Пристайко відреагував на «російський» Крим у додатках Apple

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на ситуацію з відомою американською компанією Apple, яка у своєму додатку на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією.

«Уявіть, як ви волаєте, що ваші задуми та ідеї, роки роботи і частину вашого серця вкрав ваш найлютіший ворог, але в той же час, якомусь невігласу начхати на ваш біль. Ось яке відчуття, коли ви називаєте Крим російською землею», – написав Пристайко у Twitter.

Він порадив компанії Apple не займатися глобальною політикою, бо це «не ваша сильна сторона».

Раніше сьогодні повідомлялося, що компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку «Погода». При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що «Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах».

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає. Крим.Реалії звернулися до Apple за поясненнями.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму у своїх додатках як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня. Москва вимагала «усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку».