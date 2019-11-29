У Зеленського звернулися в Apple через позначення Криму «російським» у додатках

Представництво президента України в АР Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках, йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, пов’язані з неправильними позначеннями Криму або відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відомство також звернулося до AFP News Agency щодо цієї ситуації.

4 лютого на сторінці AFP news agency в Twitter з’явилася карта «Хто повинен очолити Венесуелу?». На карті AFP Крим позначений одним кольором з сусідньою Росією (червоним). У той же час материкова Україна позначена білим.

Напередодні посольство України в США звернулося до керівництва американської компанії Apple із закликом виправити позначення Криму «російським» у додатках.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також відреагував на інформацію про «російському» Крим і Севастополь в додатках американської компанії Apple.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку «Погода». При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що «Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах».

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму у своїх додатках як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня. Москва вимагала «усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку».