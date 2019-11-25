Міністр ВМС США пішов у відставку через розбіжності з Трампом

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що втратив довіру до глави військово-морського відомства Річарда Спенсера через його розбіжності з президентом Дональдом Трампом у справі про старшого сержанта елітного підрозділу «Морські котики», якого звинувачували у військових злочинах в Іраку.

Спенсер після цього подав у відставку – повідомив представник Пентагону.

Спецпризначенця підозрювали у вбивстві полоненого члена угруповання «Ісламська держава» в Іраку, з тілом якого він сфотографувався. Свідчення проти Галлахера дали кілька «морських котиків», вони також стверджували, що він стріляв по цивільних і погрожував товаришам по службі, які поскаржилися на його поведінку. Все це, як стверджується, відбулося в 2017 році. Військовий суд виправдав Галлахера у справі про вбивство, але визнав його винним в тому, що він, сфотографувавшись з тілом убитого, дискредитував Збройні сили. Його понизили в званні.

Це рішення, однак, скасував президент Трамп, який помилував ще двох обвинувачених у військових злочинах. Потім Трамп написав в Twitter, що Галлахер після того, які піде у відставку, повинен зберегти знаки приналежності до спецназу. «ВМС не відніме у учасника бойових дій і «морського котика» Едді Галлахера його «Тризуб», - написав Трамп. - Цю справу від початку вели дуже погано».

Спенсер не погодився з президентом. Виступаючи на міжнародному форумі з питань безпеки в Канаді 23 листопада, він заявив, що не вважає повідомлення в Twitter «формальним наказом». The Washington Post також писала, що в неофіційному порядку міністр закликав Білий дім не втручатися в справу, обіцяючи відправити Галлахера у відставку зі збереженням за ним регалій.

У заяві про відставку, яку цитує New York Times, Спенсер написав, що не знаходить розуміння у верховного головнокомандувача, тобто Трампа, розуміння з питання про стан військової дисципліни, а тому не може більше одночасно слідувати присязі і підкорятися його наказам.

Трамп в Twitter подякував Спенсеру за службу. Він також написав, що новим главою військово-морського відомства стане контр-адмірал у відставці Кеннет Брейтвейт, а Галлахер піде у відставку з усіма почестями.