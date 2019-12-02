Трамп і Помпео прокоментували інтерв’ю Зеленського закордонним ЗМІ

Президент США Дональт Трамп та очільник Держдепартаменту США Майк Помпео прокоментували інтерв'ю президента України Володимира Зеленського від 30 листопада виданням Spiegel, Time, Le Monde і Gazeta Wyborcza. Зокрема, Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалася із ним у форматі «послуга за послугу» .

Президент США Дональд Трамп 2 грудня у Twitter відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського про те, що «він ніколи не мав розмови із Дональдом Трампом з позиції «послуга за послугу»

«Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!» – написав Трамп у Twitter.

«Дякую, президенту Зеленському», – написав Дональд Трамп.

Помпео: «Я пишаюся тим, як ми допомагаємо Україні»

«Я розумію, що керівництво України хоче отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Справді українське керівництво багато років хотіло отримати оборонну летальну допомогу від Сполучених Штатів Америки за президентства Обами, а він кожного року відмовляв у наданні такої допомоги», – сказав держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Fox and Friends, коментуючи ремарку Зеленського.

«А ця адміністрація – не один раз і не двічі, а тричі надавала зброю, оборонні системи, яких потребують збройні сили України, щоб захиститись від дій Росії на південному сході України, на Донбасі. Ми неухильно прагнемо цієї стратегічної мети. Ми підтримуємо народ України і їх здатність себе захистити», – наголосив Помпео.

«Я пишаюсь тим, що ми робимо. Я цілком розумію, що президент Зеленський хотів би більше і швидше. Я це розумію. Однак ця адміністрація важко працює задля надання допомоги українській обороні», – додав Помпео.

Чи є Зеленський реформатором?

Відповідаючи на питання, чи справді Зеленський є реформатором і чи виправдовує він сподівання, Майк Помпео сказав: «Він є кроком вперед. Безперечно» .

«Він тяжко працює, він займає принципову позицію. Ми надаємо допомогу у подоланні корупції, щоб українці змогли пишатися своєю демократією і відсутністю корупції. Потрібно надзвичайно багато зробити. Ніхто не намагається і, гадаю, так сказав би і президент Зеленський – заявити про перемогу над корупційними ризиками, однак, ми досягли покращення, робимо кроки у вірному напрямку. Ми це оцінюємо позитивно і збираємось продовжувати підтримувати його зусилля в цьому напрямку», – наголосив держсекретар США.

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