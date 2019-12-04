У США почався новий етап розслідування про імпічмент Трампа

Комітет із питань розвідки очолюваної демократами Палати представників Конгресу США схвалив 300-сторінковий звіт, в якому йдеться про те, що президент Дональд Трамп зловживав владою, тиснучи на іноземний уряд із вимогою розслідування проти його політичного опонента.

Проведене за зачиненими дверима голосування завершує етап встановлення фактів у справі про імпічмент і направляє звіт на розгляд до комітету з питань правосуддя.

Від 4 грудня цей комітет почне аналізувати докази, які містяться в звіті, і за підсумками цього, як очікується, складе статті імпічменту, що будуть винесені на голосування палати.

Звіт комітету з розвідки був оприлюднений напередодні.

У документі стверджується, що Трамп вчинив зловживання президентськими повноваженнями, а також перешкоджав розслідуванню його дій у Конгресі. Обидва звинувачення можуть бути підставою для імпічменту президента.

«Дональд Трамп, 45-й президент США, діючи особисто або через своїх підлеглих в уряді і поза ним, виступив посередником для втручання іноземної держави, України, у вибори президента США в 2020 році», – ідеться в документі.

«Президент діяв таким чином, щоб домогтися переобрання, ускладнити перспективи для свого опонента на виборах, і вплинути на вибори на свою користь. Діючи так, він поставив свої особисті інтереси вище за національні інтереси», – вважають автори звіту.

Укладачі документу вважають доведеним, що Трамп тиснув на владу України, домагаючись від неї дій, які могли б зашкодити його опонентові, демократу Джо Байдену. Вказується, зокрема, що важелем тиску на Київ було заморожування американської військової допомоги Україні. На слуханнях у Конгресі низка свідків заявили, що Трамп домагався від української влади розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звіт не містить конкретних рекомендацій про формулювання статей імпічменту.

Більшість у Палаті представників мають демократи. Республіканці і сам Трамп раніше заявляли, що не згодні з обвинуваченнями. Білий дім розкритикував і розслідування, і звіт комітету. Речниця Білого дому Стефані Ґрішем заявила про «шахрайський процес», в результаті якого «не отримано доказів зловживань із боку президента Трампа».

Якщо Палата представників ухвалить рішення про імпічмент, рішення про відсторонення президента від посади має ухвалити Сенат, де більшість мають республіканці.