«Трамп виступив посередником для втручання України у вибори» – звіт розслідування щодо імпічменту

Три комітети Палати представників Конгресу США, які проводили розслідування про можливість імпічменту президента Дональда Трампа, оприлюднили 3 листопада звіт про результати розслідування.

У документі стверджується, що Трамп вчинив зловживання президентськими повноваженнями, а також перешкоджав розслідуванню його дій у Конгресі. Обидва звинувачення можуть бути підставою для імпічменту президента.

«Дональд Трамп, 45-й президент США, діючи особисто або через своїх підлеглих в уряді і поза ним, виступив посередником для втручання іноземної держави, України, у вибори президента США в 2020 році», – ідеться в документі.

«Президент діяв таким чином, щоб домогтися переобрання, ускладнити перспективи для свого опонента на виборах, і вплинути на вибори на свою користь. Діючи так, він поставив свої особисті інтереси вище за національні інтереси», – вважають автори звіту.

Укладачі документа вважають доведеним, що Трамп тиснув на владу України, домагаючись від неї дій, які могли б зашкодити його опонентові, демократу Джо Байдену. Вказується, зокрема, що важелем тиску на Київ було заморожування американської військової допомоги Україні. На слуханнях у Конгресі ряд свідків показав, що Трамп домагався від української влади розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звіт не містить конкретних рекомендацій про формулювання статей імпічменту і навіть прямо не говорить, що Трамп має бути підданий імпічменту.

Звіт буде переданий до юридичного комітету Палати представників, який проведе власні слухання, за підсумками яких, як очікується, складе статті імпічменту, які будуть винесені на голосування палати.

Більшість у Палаті представників мають демократи. Республіканці і сам Трамп раніше заявляли, що не згодні з обвинуваченнями. Білий дім заявив, що документ більш схожий не на офіційний звіт про розслідування, а на «маячню диванного блогера».

Якщо Палата представникі ухвалить рішення про імпічмент, рішення про відсторонення президента від посади має ухвалити Сенат, де більшість мають республіканці.