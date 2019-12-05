США: законодавці обох партій висловили підтримку Україні

Юридичний комітет Палати представників США розпочав суперечливі слухання на Капітолійському пагорбі щодо розслідування імпічменту Дональда Трампа, де в центрі уваги опинилася Україна. Тоді ж двопартійна група депутатів зібралася у тій самій будівлі, щоб висловити чітку підтримку Україні, охопленій війною країні Східної Європи та її новому лідеру.



Жорстокий двомісячний міжпартійний бій навколо того, чи зловживав Трамп своєю владою та чи чинив тиск на президента України Володимира Зеленського, змусив підняти питання про масштаб підтримки Вашингтона стратегічно важливої країни.

Під час слухань про імпічмент республіканці часто виставляють Україну в ролі всуціль корумпованої держави, припускаючи, що вона могла втручатися в американські президентські вибори 2016 року.

Демократичні та республіканські члени групи підтримки України від палати Представників та Сенату намагалися розвіяти оманливу думку про ослаблення двопартійної підтримки під час конференції в Капітолії 4 грудня. Законодавці заявили, що допомога в захисті незалежності та суверенітету України проти російської агресії життєво важлива для національної безпеки США.

Якщо Україна врешті-решт зазнає невдачі через зміну позиції Сполучених Штатів, це буде дорого коштувати безпеці нашої країни



«Якщо Україна врешті-решт зазнає невдачі через зміну позиції Сполучених Штатів, це буде дорого коштувати безпеці нашої країни. Росія використовує Україну для створення багатьох методів пропаганди та кібератак, які потім можуть експортувати до США», – сказав сенатор Кріс Мерфі, демократ від Коннектикуту.

«Те, чого найбільше боїться Росія – це успішна Україна», –@ChrisMurphyCT пояснює, що двопартійна підтримка є життєво важливою для забезпечення національної безпеки США та України в умовах посилення агресії Кремля:

Раніше цього року Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів допомоги Києву, коли він спонукав Зеленського розслідувати справу свого політичного суперника та висунув теорію про те, що Україна втручалася у вибори США у 2016 році від імені його опонента.

Американському народу потрібно знати і нагадувати, чому Україна така важлива.

Україні потрібна військова підтримка США, тому що п’ятий рік країна бореться з російськими силами, що мають перевагу, у своїх східних областях. Війна вбила понад 13 тисяч людей, щотижня з’являються нові жертви. Ослаблення підтримки США може посилити Росію – вважають законодавці та аналітики.



«Американському народу потрібно знати і нагадувати, чому Україна така важлива. Україна, на мою думку, є лінією зіткнення за свободу на європейському континенті», – заявила Марсі Каптур, демократ від Огайо.

«Ми об'єднані зобов'язанням забезпечити вільну, безпечну та процвітаючу Україну». – @RepMarcyKaptur відкриває день обговорення стратегічних інтересів США в Україні.

Сенатор Роб Джонсон, республіканець від Огайо, вдався до військової термінології, описуючи Україну як «епіцентр» у протистоянні Вашингтону з Кремлем.



Джонсон шукає позитивний аспект від процесу імпічменту, який міг би поставити під сумнів майже три десятиліття відносин з Україною.

«Ми можемо використати це, щоб висловити українському народу передусім підтримку Конгресу, підтримку адміністрації та, сподіваємось, підтримку американського народу», – сказав він.



Законодавці заявили, що підтримка США повинна виходити за межі військової допомоги та включати питання кібербезпеки, дезінформації та енергетичних загроз.



Мерфі заявив, що він очікує, що Конгрес незабаром ухвалить законопроект, який дозволить фінансувати 1 мільярд доларів США на енергетичні проекти, важливі для глобальної безпеки, в тому числі у Східній Європі. США звинуватили Росію у використанні її величезних нафтогазових ресурсів як зброї проти своїх сусідів, які мають енергодифіцит.





Трамп намагається залучити щонайменше 250 додаткових мільйонів доларів військової допомоги для України у своєму бюджетному запиті до Конгресу, включаючи протитанкове озброєння «джавеліни» – заявив журналістам заступник міністра оборони США з політичних справ Джон Руд під час круглого столу 4 грудня.

Дякую @AtlanticCouncil, що запросили мене обговорити важливість відносин США та України. До мене приєдналися мої колеги з групи підтримки України, @RepMarcyKaptur та @RepAndyHarrisMD. Наша команда буде продовжувати працювати над підтримкою цього стратегічного партнерства:

Браян Фіцпатрік, республіканець від Пенсильванії, який працював у Києві для Федерального бюро розслідувань США, коли Росія напала на електромережу України, назвав кіберзагрози «дуже і дуже серйозними» та заявив, що країні потрібна допомога США в боротьбі з ними.



«У нас єдина позиція щодо цих відносин (з Україною). Ми змусимо її рости, ми зробимо її сильнішою, і вона отримає двопартійну підтримку. І я думаю, що це дуже і дуже важливо, щоб усі розуміли це ясно і чітко», – сказав Фіцпатрік.

Оригінал матеріалу читайте на англомовному сайті служби Радіо Свободи