Прокуратура США допитала Коболєва у справі адвоката Трампа

Федеральні прокурори США допитали другого високопосадовця української державної компанії «Нафтогаз» у межах розслідування ділових операцій особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані та двох його бізнес-партнерів за кордоном.

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв добровільно зустрівся з федеральними слідчими в Лондоні, повідомило агентство AP, посилаючись на особу, що знайома з подробицями, але не уповноважена публічно обговорювати справу.

Адвокат Коболєва Ланні Брюер підтвердив AP, що зустріч відбулася, але не уточнив, коли і де його клієнт зустрівся з представниками Міністерства юстиції США.

Ще один високопосадовець «Нафтогазу» Андрій Фаворов, який від листопада 2018 року очолює підрозділ компанії, відповідальний за видобуток й оптовий і роздрібний продаж газу, в листопаді також добровільно зустрівся з федеральними прокурорами в Нью-Йорку.

Міністерство юстиції США розслідує можливі порушення фінансування агітаційних кампаній і нереєстрації іноземним агентом з боку Джуліані.

Близьких соратників адвоката Трампа, Лева Парнаса й Ігоря Фрумана, звинувачують у незаконному лобіюванні й інших порушеннях. Вони разом із Джуліані були причетні до таємних зустрічей із чинними й колишніми українськими чиновниками з питання про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента Джо Байдена, його сина Гантера в Україні, а також діяльності Демократичної партії під час виборів президента США 2016 року.

У березні Парнас і Фруман звернулися до Фаворова на енергетичній конференції в Техасі, щоб запропонувати партнерство в галузі експорту американського зрідженого газу в Україну. Вони також обговорювали можливість усунення з посади керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва і заміни його на Фаворова.

Джуліані заперечує, що причетний до намагання Парнаса і Фрумана укласти газову угоду в Україні.

Тим часом Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, 3-4 грудня їздив до Угорщини й України, щоб поговорити з колишніми українськими прокурорами, відкинувши заяви про те, що для нього ризиковано продовжувати шукати доказів нібито корупційних дій Джо Байдена чи того, що українці могли втручатися в американські вибори 2016 року.

Він захищає свої дії, заявивши New York Times, що «як хороший юрист» збирає «докази, щоб захистити свого клієнта від фальшивих звинувачень, які висувають проти нього».

Проти президента Трампа на даний час триває розслідування про імпічмент у Конгресі США, де з’ясовують, чи зловживав він владою для досягнення особистої політичної вигоди.

Трамп заперечує протиправні дії і називає розслідування «полюванням на відьом».