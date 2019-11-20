Співробітник «Нафтогазу» свідчитиме у розслідуванні щодо адвоката Трампа

Федеральні прокурори США планують провести співбесіду з одним із високопосадовців української компанії «Нафтогаз» Андрієм Фаворовим у межах розслідування ділових операцій особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані та двох його бізнес-партнерів за кордоном.

Адвокат Фаворова 19 листопада підтвердив агенції AP, що Фаворов, який має громадянство як України, так і США, має добровільно зустрітися з прокурорами.

Фаворов з листопада 2018 року очолює підрозділ «Нафтогазу», який відповідає за видобуток природного газу та оптовий і роздрібний продаж газу.

Адвокат Ланні Брюер відмовився сказати, коли або де буде опитаний Фаворов.

Міністерство юстиції розслідує можливі порушення фінансування агітаційних кампаній та нереєстрації іноземним агентом з боку Джуліані.

Близьких соратників Джуліані, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, звинувачують у незаконному лобііюванні та інших порушеннях. Ці двоє та Джуліані брали участь у зустрічах із чинними та колишніми українськими чиновниками з питання про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера в Україні.

У березні Парнас та Фруман звернулися до Фаворова на енергетичній конференції в Техасі, щоб запропонувати партнерство в галузі експорту американського зрідженого газу в Україну. Вони також обговорювали можливість усунення з посади керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва та заміни його на Фаворова.

Джуліані заперечує свою участь у зусиллях двох підозрюваних щодо газової угоди в Україні.

До приходу в «Нафтогаз» Фаворов був керуючим партнером та директором компанії «Енергетичні ресурси України». Він є випускником університету Джорджтаун у Вашингтоні, а в 2010–2014 роках працював комерційним директором енергетичного холдингу DTEK, що належить мільярдеру Рінату Ахметову.